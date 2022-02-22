11 حالة وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مراكز العزل في ليبيا،11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، دخول 24 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الفترة نفسها، فيما خرج 19 شخصًا بعد تعافيهم.

1815 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وأكدت الوزارة وجود 205 حالات تتلقى العلاج في المراكز، منهم 105 في العناية الفائقة، و100 بالأقسام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و3160 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 488 ألفًا و567 حالة، بينها 447 ألفًا و766 شفاء، و34 ألفًا و591 نشطة، و6210 وفيات.