اللجنة العليا للشركات المتعثرة تخاطب وزارة المالية صرف مستحقات العاملين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس اللجنة العليا للشركات المتعثرة، البهلول عياد الحمروني، إن اللجنة خاطبت وزارة المالية بشأن صرف جميع مستحقات العاملين بالشركات المتعثرة، مع استمرار أزمتهم منذ سنوات.

وتابع الحمروني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد+»، على قناة «الوسط»، أن اللجنة عقدت أمس اجتماعًا بحضور أعضائها ووكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط، وانتهت لعدة مخرجات كان أهمها مخاطبة وزارة المالية بشأن صرف جميع مستحقات العاملين بالشركات المتعثرة، ومتابعة أوضاع العاملين ودرجاتهم الوظيفية وصرف حقوقهم، بمن فيهم من أحيلوا للتقاعد.

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وبحسب الحمروني، اتفق الاجتماع على أن تتولى إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حصر كافة الشركات الوطنية المتعثرة، والقيم المالية وعدد العاملين والديون المستحقة ومعالجة أوضاع العاملين، ممن وصلوا لسن التقاعد بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي بعد تسوية أوضاعهم المالية مع الجهات ذات الاختصاص، وإيجاد حلول لتفعيل الشركات التي تسهم في تنمية الاقتصاد، والنهوض بالقطاع العام مع الأخذ بنتائج أعمال اللجان السابقة وضرورة دفع مستحقات الشركات المصاحبة قبل شهر رمضان المقبل.

ولفت إلى أن العاملين بهذه الشركات نظموا خلال الأيام الماضية وقفة احتجاجية للمطالبة بحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن مخرجات الاجتماع غير مضمون تنفيذها، خاصة أن الأزمة مستمرة منذ سنوات، ومرت على حكومة الوفاق الوطني، ومن بعدها حكومة الوحدة الوطنية، ولم يحدث أي جديد فيها.

وأوضح أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعد بتخصيص 100 مليون دينار كجزء من مستحقات العاملين، لكن لم تحدث أية انفراجة حتى الآن، مضيفًا أن أوضاع العاملين متفاوتة لأن بعض الشركات متعثرة منذ 7 سنوات والأخرى منذ 5 سنوات.