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المنفي يشدد على الاهتمام بالقلاع العلمية لتخريج كفاءات تساهم في بناء الوطن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 22 فبراير 2022, 04:56 مساء
المنفي يشدد على الاهتمام بالقلاع العلمية لتخريج كفاءات تساهم في بناء الوطن
اجتماع المنفي مع رئيسي جامعة طبرق وفرع الأكاديمية الليبية بالمدينة، الثلاثاء 22 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة الاهتمام بالقلاع العلمية، لتساهم في تخريج الكفاءات العلمية التي يعتمد عليها في بناء الوطن، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسخير كافة الإمكانات التي تؤهلها لأداء المهام الموكلة لها، في بيئة مناسبة تتماشى مع الجامعات العصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثا، مع رئيس جامعة طبرق ورئيس فرع الأكاديمية الليبية بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن رئيسي جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية بالمدينة استعرضا أمام المنفي المشاكل والصعوبات التي يواجهانها، لا سيما مشاريع الجامعة المتعثرة.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله التأكيد على مشاركة جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، للتعريف به من خلال النخب العلمية التي يضمانها، باعتبار المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، وأهم عوامل أمنها واستقرارها.

وحضر المنفي، أمس الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية، الذي نظمته كلية الآداب بجامعة طبرق، بمشاركة عدد من الأساتذة الليبيين والأجانب المتخصصين في اللغة الفرنسية، وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.

وقال المنفي، في كلمة له بالمناسبة، إن المؤتمرات العلمية مهمة لمساهمتها في زيادة التراكم المعرفي، ونقل الخبرات بين الزملاء في مجال تخصصهم، من خلال البحوث وورقات العمل التي تعرض، وما يعقبها من فتح باب النقاش الجاد والفاعل حولها.

اجتماع المنفي مع رئيسي جامعة طبرق وفرع الأكاديمية الليبية بالمدينة، الثلاثاء 22 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع رئيسي جامعة طبرق وفرع الأكاديمية الليبية بالمدينة، الثلاثاء 22 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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