خلال لقاء تبون.. الدبيبة: الجزائر دولة جارة يعتمد عليها الليبيون

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، على هامش مشاركتهما في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الدبيبة خلال كلمة مقتضبة إن الجزائر «دولة سند وجارة يعتمد عليها الشعب الليبي في دعم الاستقرار والتقدم والرقي في ليبيا»، متمنيًا «أن تظل الجزائر قوية وشامخة حتى تعين الشعب الليبي».

- أمير قطر يستقبل الدبيبة على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز

- بمشاركة الدبيبة.. افتتاح قمة الدول المصدرة للغاز بالدوحة

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد، الدبيبة، وشهدت المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجلات، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، حسب بيان الديوان الأميري.

وخلال منتدى الدول المصدرة للغاز، ألقى الدبيبة كلمة، قال فيها إن العالم يواجه عددا من التحديات، على رأسها فيروس «كورونا» المستجد، حيث ما زالت الدول تقاوم تبعاته على صحة مجتمعاتها وأنشطتها الاقتصادية، فضلًا عن مشكلة المناخ وآثارها على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاقتصاد بشكل عام في دول المنتدى، التي تعتمد على تلك الصناعة.

وتعقد تلك القمة تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وذلك بمشاركة الرؤساء الجزائري عبدالمجيد تبون، والإيراني إبراهيم رئيسي، والموزمبيقي فيليب نيوسي، ورئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ أنغويما إمباسوغو، ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، كيث رولي.

لقاء بين تبون والدبيبة في العاصمة القطرية الدوحة، 22 فبراير 2022. (الجمهورية الجزائرية)