سفارة ليبيا لدى أوكرانيا تنصح المقيمين والطلاب بمغادرة المناطق الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

نصحت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا المواطنين والطلاب المقيمين في المناطق الشرقية بالمغادرة؛ نتيجة للتطورات الأخيرة في الأزمة الراهنة.

وقالت السفارة إن هذا التوجيه يأتي حرصا على سلامة الليبيين هناك، في ظل الأوضاع المتصاعدة على الحدود الأوكرانية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

كما دعا البيان إلى التواصل مع أرقام الطوارئ للسفارة؛ وذلك لمزيد من الإرشادات والنصائح.

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وفي 11 فبراير الجاري، أوصت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جميع الليبيين الموجودين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها عبر الرحلات التجارية المتوافرة إذا كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة للوضع الذي تعيشه المنطقة حاليًا.

وقالت إن بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية «00380442386070»، إضافة إلى أرقام تواصل «لجنة الطوارئ» التالية «00 380 (66) 185 92 08، و+218 92-5262369، و+380 68 894 8023».

تطورات الوضع في أوكرانيا

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.