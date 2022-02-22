المنفي يلتقي وفدا من أعيان قبيلة غيث أعبيدات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، وفدًا من أعيان قبيلة غيث أعبيدات، الذين أكدوا استمرار دعمهم لدور المجلس في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وشدد الوفد خلال اللقاء، على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، على قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

من جهته، أكد المنفي وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار.