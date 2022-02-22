ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار قرشا إلى 4.59 دينار من 4.58 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر اليورو قرشا إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، واستقر الإسترليني عند 6.24 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، والدرهم الإماراتي، لتسجل 1.22 دينار، و1.59 دينار، و1.24 دينار على الترتيب.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.