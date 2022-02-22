أمير قطر يستقبل الدبيبة على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل أمير قطر، تميم بن حمد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، صباح الثلاثاء.

وشهدت المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجلات، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، حسب بيان الديوان الأميري.

وخلال المنتدى، ألقى الدبيبة كلمة، قال فيها إن العالم يواجه عددا من التحديات، على رأسها فيروس «كورونا» المستجد، حيث ما زالت الدول تقاوم تبعاته على صحة مجتمعاتها وأنشطتها الاقتصادية، فضلًا عن مشكلة المناخ وآثارها على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاقتصاد بشكل عام دول المنتدى، التي تعتمد على تلك الصناعة.

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وتعقد تلك القمة تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وذلك بمشاركة الرؤساء الجزائري عبدالمجيد تبون، والإيراني إبراهيم رئيسي، والموزمبيقي فيلب نيوسي، ورئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ أنغويما إمباسوغو، ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، كيث رولي.