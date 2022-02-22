«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على معظم الساحل، سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، إمكانية وصول ارتفاع الموج إلى 5 أمتار على الساحل الغربي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم وصباح الغد.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و4.00 متر، ويصل صباح الغد إلى 5.00 أمتار على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، تتخللها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل بين 25 و30 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار، وتصل ظهر الغد إلى 4.00 أمتار على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون خفيف الموج على ساحل طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب غزارة الأمطار.
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