«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على معظم الساحل، سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، إمكانية وصول ارتفاع الموج إلى 5 أمتار على الساحل الغربي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم وصباح الغد.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و4.00 متر، ويصل صباح الغد إلى 5.00 أمتار على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.