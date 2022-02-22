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انتشال جثمان طفلة من خزان مياه في مزرعة بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 08:41 صباحا
انتشال جثمان طفلة من خزان مياه في مزرعة بقصر بن غشير
شعار وزارة الداخلية، (أرشيفية: الإنترنت)
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عثر رجال الأمن في قصر بن غشير على جثمان طفلة داخل خزان مياه بمزرعة في المنطقة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة غرب قصر بن غشير، بلاغا بفقدان الطفلة جنات رياض التميمي من مزرعة ذويها، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وبالبحث عن الطفلة، وجد رجال الأمن جثمانها داخل خزان مياه المزرعة نفسها، وقد فارقت الحياة.

ونقل رجال الأمن الجثمان إلى المستشفى، للعرض على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمنها، واتخذت الإجراءات من مركز الشرطة والنيابة العامة.

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