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ينتج 2500 برميل يوميا.. صنع الله يفتتح حقل الطهارة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 08:33 صباحا
ينتج 2500 برميل يوميا.. صنع الله يفتتح حقل الطهارة النفطي
صنع الله خلال افتتاحه حقل الطهارة النفطي، 22 فبراير 2022، (مؤسسة النفط)
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افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، حقل الطهارة النفطي في الامتياز «NC4»، والذي تشغله شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، بإنتاج 2500 برميل يوميا حاليا، والمتوقع أن يبلغ 40 ألف برميل متى توفرت الميزانيات اللازمة لقطاع النفط.

جاء ذلك في فعالية أمس الإثنين، حيث شكر صنع الله، في كلمة له، لعاملين بشركتي الخليج العربي و«SGS» المنفذة للمشروع والمقاولين المتعاقدين معهم، لصبرهم وانتظارهم مع عدم الحصول على الميزانيات الكافية لإنجاز المشروع، كما شكر سرية الحماية التي أمنت الأعمال، حسب ما جاء على صفحة المؤسسة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

صنع الله: هناك عجز 89% في ميزانية مؤسسة النفط
وأوضح صنع الله، أن المؤسسة أعطت الإذن للشركة في أكتوبر العام 2020، باستعمال النمط السريع للتطوير في ظل عدم وجود الميزانيات الكافية للتطوير الكامل، موضحا أن الميزانية التي خصصت لقطاع النفط العام الماضي تمثل فقط 11% من احتياجاته، وهناك عجز بلغ 89% من الميزانية، والقطاع يعانى شح الميزانيات منذ سنوات عدة، والعام الماضي «كان الأسوء بامتياز»، وأكد أنه رغم كل هذه التحديات إلا أن إنتاج النفط استمر بصعوبة بالغة.

وأوضح أن القرار الصادر العام 2013 بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع بنسبة 67% لم يُنفذ منذ تاريخ صدوره، وما زال حبيس الأدراج رغم مطالبات المؤسسة الدائمة.

كما أكد أن منطقة الحمادة بحوض غدامس «إحدى أهم المناطق الواعدة لاحتوائها على مخزونات ضخمة من النفط والغاز»، وهناك آمال كبيرة في هذه المنطقة رغم تعقيدات جيولوجية بها.

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