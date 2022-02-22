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انضمام غرفة طرابلس كعضو مراقب باتحاد الغرف العربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 01:06 صباحا
انضمام غرفة طرابلس كعضو مراقب باتحاد الغرف العربية
جانب من أعمال الدورة 132 لمجلس الإدارة لاتحاد الغرف العربية. القاهرة 21 فبراير 2022 (صفحة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على فيسبوك)
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وافقت لجنة إدارة اتحاد الغرف العربية على انضمام غرفة طرابلس كعضو مراقب، وذلك بناء على طلب من غرفة طرابلس، وترشيح من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بليبيا.

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بليبيا محمد الرعيض، رفقة نائبه، ورئيس غرفة طرابلس فرج دربيل فى الدورة 132 لمجلس الإدارة لاتحاد الغرف العربية، اليوم الاثنين، بمدينة القاهرة.

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المقرر، واستعراض الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال السنة الماضية، والتركيز على الأصداء التي حققها المؤتمر التاسع عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بليبيا نهاية شهر نوفمبر الماضي، وفق بيان نشرته صفحة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع تشجيع الصناعات بالدول العربية، ووضع استراتيجية فعالة لتشجيع الاستثمار الصناعي، والتوصية بالعمل على إنشاء غرف عربية أجنبية مشتركة جديدة، وتفعيل دور الجانب العربي للاستفادة في مجال التدريب المهني والتقني، وتفعيل دور المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات بين الغرف والشركات العربية، إلى جانب تسهيل دخول رجال الأعمال العرب إلى الدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى اتفاق المشاركين في هذه الدورة على عقد الدورة القادمة لمجلس إدارة الاتحاد بمملكة البحرين خلال الربع الأخير من هذا العام.

جانب من أعمال الدورة 132 لمجلس الإدارة لاتحاد الغرف العربية. القاهرة 21 فبراير 2022 (صفحة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على فيسبوك)
جانب من أعمال الدورة 132 لمجلس الإدارة لاتحاد الغرف العربية. القاهرة 21 فبراير 2022 (صفحة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على فيسبوك)
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