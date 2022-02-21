Atwasat

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 11:04 مساء
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتحدث في كلمة بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك». الإثنين 21 فبراير 2022 (لقطة من الشاشة)
alwasat radio

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مجلس النواب لدعم مقترحه بشأن الانتخابات البرلمانية، قائلاً: «أقول للنواب تعالوا إلى هذا الحل الذي يبطل القوة القاهرة»، متابعا: «أن هذا الحل سيخرجنا جميعا من المشهد بما فيهم حكومة الوحدة الوطنية، وسيضعنا تحت مسطرة واحدة».

وتابع الدببية، خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك»، أن «أي حل لكي ينجح يجب أن يتنازل فيه من بادر بالحل، ولذلك خطة عودة الأمانة للشعب ستهي كل الأجسام الموجودة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وهذه الخطة ستنجح فقط عندما يتوافق الجميع للاستفادة من الفرصة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الانتخابات».

- الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
- الدبيبة: تكليف مجلس النواب حكومة جديدة «مناورة فاشلة»

كما اعتبر الدبيبة أن «هذا الحل هو الوحيد أمامنا اليوم قبل أن تقوم الطبقة السياسية الراهنة بتدوير المشهد مرة أخرى على حساب الليبيين فهذه المرة الكلفة ستكون أخطر وأمر»، لذلك «سنبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم ترحل الانتخابات الرئاسية إلى حين صدور الدستور الدائم».

واختتم بقوله: «نعم للانتخابات البرلمانية، لأن قانونها صادر وموجود ولا تقصي أحد وستنهي كل المؤسسات الحالية بمن فيهم هذه الحكومة وتعيد الأمانة إلى أهلها، وتعطي الأمل في تشكيل حكومة منتخبة وتجدد الشرعية وتنهي التدخل الأجنبي».

وأطلق الدبيبة خطة من أربعة مسارات تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، على أن يتم إرجاء اانتخابات الرئاسية لحين إقرار دستور دائم للبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي

الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات

%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
احتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في غريان وترهونة (صور)
احتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في غريان وترهونة (صور)
«المواصلات» تناقش مخصصات المطارات لسنة 2022 وخطط التشغيل
«المواصلات» تناقش مخصصات المطارات لسنة 2022 وخطط التشغيل
وزير النفط يبحث تفعيل الاتفاقات المبرمة مع روسيا
وزير النفط يبحث تفعيل الاتفاقات المبرمة مع روسيا
الاتفاق على إعداد مشاريع اتفاقات بين وزارة الصحة ومعهد ناصر بالقاهرة لعلاج مرضى ضمور العضلات والأورام.
الاتفاق على إعداد مشاريع اتفاقات بين وزارة الصحة ومعهد ناصر ...
الدبيبة: تكليف مجلس النواب حكومة جديدة «مناورة فاشلة»
الدبيبة: تكليف مجلس النواب حكومة جديدة «مناورة فاشلة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في المناطق
الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في ......
المزيد
بعد التعرض لكنيسة في سبها.. أساقفة شمال أفريقيا «قلقون» من التوتر في ليبيا
بعد التعرض لكنيسة في سبها.. أساقفة شمال أفريقيا «قلقون» من ......
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد...
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في ......
الدبيبة: تكليف مجلس النواب حكومة جديدة «مناورة فاشلة»
الدبيبة: تكليف مجلس النواب حكومة جديدة «مناورة فاشلة»...
الاتفاق على إعداد مشاريع اتفاقات بين وزارة الصحة ومعهد ناصر بالقاهرة لعلاج مرضى ضمور العضلات والأورام.
الاتفاق على إعداد مشاريع اتفاقات بين وزارة الصحة ومعهد ناصر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط