الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مجلس النواب لدعم مقترحه بشأن الانتخابات البرلمانية، قائلاً: «أقول للنواب تعالوا إلى هذا الحل الذي يبطل القوة القاهرة»، متابعا: «أن هذا الحل سيخرجنا جميعا من المشهد بما فيهم حكومة الوحدة الوطنية، وسيضعنا تحت مسطرة واحدة».

وتابع الدببية، خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك»، أن «أي حل لكي ينجح يجب أن يتنازل فيه من بادر بالحل، ولذلك خطة عودة الأمانة للشعب ستهي كل الأجسام الموجودة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وهذه الخطة ستنجح فقط عندما يتوافق الجميع للاستفادة من الفرصة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الانتخابات».

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كما اعتبر الدبيبة أن «هذا الحل هو الوحيد أمامنا اليوم قبل أن تقوم الطبقة السياسية الراهنة بتدوير المشهد مرة أخرى على حساب الليبيين فهذه المرة الكلفة ستكون أخطر وأمر»، لذلك «سنبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم ترحل الانتخابات الرئاسية إلى حين صدور الدستور الدائم».

واختتم بقوله: «نعم للانتخابات البرلمانية، لأن قانونها صادر وموجود ولا تقصي أحد وستنهي كل المؤسسات الحالية بمن فيهم هذه الحكومة وتعيد الأمانة إلى أهلها، وتعطي الأمل في تشكيل حكومة منتخبة وتجدد الشرعية وتنهي التدخل الأجنبي».

وأطلق الدبيبة خطة من أربعة مسارات تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، على أن يتم إرجاء اانتخابات الرئاسية لحين إقرار دستور دائم للبلاد.