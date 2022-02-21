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وزير النفط يبحث تفعيل الاتفاقات المبرمة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 09:47 مساء
وزير النفط يبحث تفعيل الاتفاقات المبرمة مع روسيا
جانب من اجتماع وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف بالعاصمة القطرية، الدوحة. (صفحة وزارة النفط والغاز على فيسبوك)
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بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، اليوم الإثنين، تفعيل الاتفاقات المبرمة مع روسيا، خلال لقائه وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف.

عُقد اللقاء، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، على هامش فعاليات منتدى الدول المصدر للغاز «GECF» المقام خلال هذه الأيام بالعاصمة القطرية، الدوحة.

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وأضاف البيان أن الاجتماع جاء بناءً على طلب وزير الطاقة الروسي، حيث نوقشت خلاله سبل التعاون بين الجانبين وتفعيل الاتفاقات واستئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، التي جرى الاتفاق على أن يكون اجتماعها المقبل في أقرب وقت ممكن.

وفي 17 نوفمبر الماضي، عُقد بديوان وزارة النفط والغاز، الاجتماع الأول للجنة المشتركة الليبية - الروسية، برئاسة وزير النفط والغاز محمد عون بصفته رئيس الجانب الليبي.

وناقش الاجتماع، آنذاك، « التعاون في مجال السكك الحديدية، والكهرباء، والنفط والغاز، والمطاحن، والأعلاف، والتعليم العالي، والمجال الصحي»، وفق بيان صادر عن وزارة النفط والغاز.

جانب من اجتماع وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف بالعاصمة القطرية، الدوحة. (صفحة وزارة النفط والغاز على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف بالعاصمة القطرية، الدوحة. (صفحة وزارة النفط والغاز على فيسبوك)
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