احتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في غريان وترهونة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت، اليوم الإثنين، مظاهر الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير في مدينتي غريان وترهونة.

وفي احتفالات بلدية غريان بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الاحتفالية التي شهدت حضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزيري الشباب والإسكان والتعمير، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية والمجلس البلدي غريان والأعيان والحكماء.

وتخللت الاحتفالية كلمات وفقرات ثقافية وفنية عكست فرحة بلدية غريان بحلول ذكرى ثورة فبراير، وفق منشور عبر صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

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وفي ترهونة تحدث رئيس المجلس التسيييري للبلدية محمد الكشر، خلال احتفالية شعبية، عن محاولات «تشويه الثورة»، للاستحواذ على أموال المجتمع، متحدثًا عن ما سماها «مؤامرات» تحاك ضد الوطن.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد مختلف المدن الليبية، احتفالات بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، فيما توالت التهاني الداخلية والخارجية للشعب الليبي لمناسبة ذكرى الثورة.

جانب من احتفالية بلدية غريان بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من احتفالية بلدية غريان بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من احتفالية بلدية غريان بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من احتفالية بلدية غريان بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)