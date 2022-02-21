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الدبيبة يلقي كلمة لليبيين حول خطة تنفيذ الانتخابات خلال يونيو المقبل في العاشرة مساء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 08:01 مساء
الدبيبة يلقي كلمة لليبيين حول خطة تنفيذ الانتخابات خلال يونيو المقبل في العاشرة مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (المكتب الإعلامي)
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يوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، كلمة إلى الشعب الليبي سيتحدث خلالها «حول الخطوط العريضة لخطة عمل عودة الأمانة ‎للشعب لتنفيذ الانتخابات في يونيو المقبل» وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

ونوه الدبيبة، خلال كلمته في احتفال مدينة غريان بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، إلى ذلك، مؤكدًا أنه سوف يعلن الليلة خارطة طريق جديدة، تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل.

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وأضاف الدبيبة أنه رأى لافتة تطالب باستقالة أعضاء مجلسي النواب والدولة، مستدركًا: «لا نريد الاستقالة، بل نريد منهم الوقوف مع الشعب الذي يطالب بحقه في الانتخابات والدستور».

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