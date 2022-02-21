الدبيبة: خطة لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه سوف يعلن الليلة خارطة طريق جديدة، تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل.

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أُقيمت بمدينة غريان بذكرى ثورة 17 فبراير، أنه رأى لافتة تطالب باستقالة أعضاء مجلسي النواب والدولة، مستدركًا: «لا نريد الاستقالة، بل نريد منهم الوقوف مع الشعب الذي يطالب بحقه في الانتخابات والدستور».

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وتابع الدبيبة، مخاطبًا مجلسي النواب والدولة: «نريد بناء الدولة والمؤسسات التي قامت الثورة من أجلها»، فما خاطب الليبيين بقوله: «لا تتركوا الميادين حتى تحصلوا على حقوقكم».

وقال: «لن نترك الحبل على الغارب، وفرصتنا سنة ونخرج ببرلمان ودستور ونظام جديد». وأردف: «عشر سنوات ونحن تتوالى علينا المؤامرات، نحن من دمرنا بلادنا بسبب مؤامراتهم، ونقول اليوم: لا للمؤامرات، لا للحرب، وعلى الجميع شرقًا وغربًا أن يقفوا في وجه المؤامرات».