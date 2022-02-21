مهجرون من مرزق يعتصمون أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ عدد من مهجري مدينة مرزق، اليوم الإثنين، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة طرابلس؛ للمطالبة بصرف المنحة المالية التي خصصتها لهم حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الناشط المدني من مدينة مرزق، أحمد باوه، لـ«بوابة الوسط» إن سبب الاعتصام هو «عدم صرف المنحة المالية التي أقرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمهجري مرزق، التي ترتبت على عدم صرفها حتى الآن معاناة كبيرة لنا».

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وأضاف باوه أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وعدت خلال وقفة احتجاجية نظمها مهجرو مرزق قبل أسابيع بإيداع المنحة في حسابات المستفيدين، إلا أنها «لم تفِ بوعدها حتى الآن»، مؤكدًا أن اعتصامهم سيستمر حتى تلبية مطالبهم.

اعتصام مهجري مرزق أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، الإثنين 21 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

اعتصام مهجري مرزق أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، الإثنين 21 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

اعتصام مهجري مرزق أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، الإثنين 21 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

اعتصام مهجري مرزق أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، الإثنين 21 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

اعتصام مهجري مرزق أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، الإثنين 21 فبراير 2022. (بوابة الوسط)