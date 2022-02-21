«المركزي» ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 10 و19 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري.

وأظهرت بيانات «المركزي» أنه وافق على فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 210 شركات، من بينها شركات متخصصة في استيراد وسائل النقل وملحقاتها وأخرى تستورد المواد الغذائية؛ بالإضافة إلى شركات استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية، وكذلك الأعلاف والمواد المنزلية والكهربائية.

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وترواحت قيم المستندات لنحو 31 شركة بين مليون دولار ونحو خمسة ملايين دولار، في حين توزع معظم الاعتمادات بين مائة ألف دولار وأقل من مليون دولار.

وقال المصرف إن نشر الاعتمادات يأتي استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرّخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور ذاته، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.