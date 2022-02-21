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روسيا تأمل ألا يؤدي تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى تصعيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 06:49 مساء
روسيا تأمل ألا يؤدي تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى تصعيد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت روسيا عن أملها ألا يؤدي تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى تصعيد، معتبرة أن الإنجاز الرئيسي الذي تحقق هو أنه لم يجرِ الإبلاغ عن «عمليات قتالية عالية الكثافة في ليبيا منذ أكثر من عام»، وفق وكالة الأنباء الروسية «تاس».

جاء الموقف الروسي في كلمة لوزير الخارجية سيرغي لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لنادي فالداي الدولي للحوار، التي ألقاها نيابة عنه المبعوث الرئاسي الروسي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

لافروف: تأجيل الانتخابات في ليبيا لن يبطئ العملية السياسية
وقال لافروف في خطابه، الذي وجهه إلى المشاركين في المؤتمر، «إن روسيا تحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الرئيسية في ليبيا، وتأمل في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة هناك، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في ديسمبر 2021، إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية».

وأضاف: «من جانبنا، نحافظ على علاقات مستدامة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الرائدة في غرب وشرق وجنوب ليبيا. سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الدولي، نحاول دفع السياسيين الليبيين نحو حوار بناء في البحث».

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ورأى وزير الخارجية الروسي أن «تأجيل الانتخابات العامة التي كان مقررًا إجراؤها أصلاً في 24 ديسمبر 2021 لن يؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية، ولن يبطئ العملية السياسية».

لافروف يرى «تغييرات إيجابية كبيرة» في ليبيا منذ العام 2021
واعتبر الدبلوماسي الروسي الكبير، أن الإنجاز الرئيسي الذي تحقق في ليبيا حتى الآن «هو أنه لم يتم الإبلاغ عن عمليات قتالية عالية الكثافة من ليبيا لأكثر من عام»، مؤكدًا أنه «حدثت تغييرات إيجابية كبيرة في ليبيا خلال هذه الفترة».

ولفت لافروف إلى أنه بدعم من المجتمع الدولي، فإن الليبيين «يتغلبون تدريجيًّا على انعدام الثقة الذي تراكم على مدى سنوات الاضطرابات، ويتعلمون التحدث مع بعضهم البعض والتنازلات الحميمة»، مشيرًا إلى تشكيل «هيئات السلطة الموقتة الموحدة في العام 2021، التي بدأت عملية توحيد هياكل الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية» وفق ما نقلته «تاس».

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر 2021، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، مستشهدة بوجود عيوب في قوانين الانتخابات تسببت في التأجيل.

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