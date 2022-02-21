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المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية تتفقد المنازل المدمرة ومركز علاج الأورام في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 21 فبراير 2022, 05:46 مساء
المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية تتفقد المنازل المدمرة ومركز علاج الأورام في سرت
لقاء عميد بلدية سرت مع المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية. (بلدية سرت)
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أجرت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، دونا تالا روفير، اليوم الإثنين، زيارة إلى سرت، التقت خلالها عميد البلدية مختار المعداني، كما أجرت جولة تفقدية للمنازل المدمرة بالمدينة جراء الحروب، وكذلك مركز علاج مرضى الأورام في المدينة.

وخلال لقائها عميد بلدية سرت بمقر ديوان البلدية، بحثت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات بالمنظمة دونا تالا روفير، مع المعداني، سبل التعاون الثنائي بين المنظمة والبلدية في مجال الاستجابة للأزمات.

وعقب اللقاء أجرت روفير جولة تفقدية بالمناطق السكنية التي تضررت منازلها جراء الحرب على تنظيم «داعش» العام 2016، رفقة عميد البلدية مختار المعداني للوقوف على أوضاعها، بحسب الناطق باسم البلدية.

أكثر من 600 إصابة بالأورام في سرت
كما زارت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية مركز سرت لعلاج الأورام، واستمعت من مديره العام الدكتور خليفة عبدالفتاح، إلى أوضاع المركز وخدماته المقدمة للحالات المرضية المصابة بالأورام في سرت.

وذكر مدير عام مركز علاج الأورام في سرت خلال لقائه مع المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية أن عدد الحالات المصابة بالأورام في المنطقة يفوق 600 حالة، مشيرًا إلى أنها «زيادة غير مسبوقة لحالات الإصابة بالأورام في المدينة جراء الإشعاع النووي».

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