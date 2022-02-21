بحضور المنفي.. كلية الآداب جامعة طبرق تنظم مؤتمرا للغة الفرنسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

نظمت كلية الآداب جامعة طبرق، الإثنين، المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وشارك في المؤتمر عدد من الأساتذة الليبيين والأجانب المتخصصين في اللغة الفرنسية، بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.

وقال المنفي، في كلمة، إن المؤتمرات العلمية مهمة لمساهمتها في زيادة التراكم المعرفي، ونقل الخبرات بين الزملاء في مجال تخصصهم، من خلال البحوث وورقات العمل التي تعرض، وما يعقبها من فتح باب النقاش الجاد والفاعل حولها.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري، لمراجعة التجارب التعليمية في تطبيق الأساليب الحديثة المتبعة في تعليم اللغة الفرنسية بليبيا، باستعراض البحوث وورقات العمل التي سيقدمها الأساتذة المختصون في اللغة الفرنسية طيلة أيام انعقاده، ووضعها محل نقاش من أجل الخروج بتوصيات تسهم بشكل مباشر في تعليم وتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سليمة.

جانب من الحضور في المؤتمر.

جانب من الحضور في المؤتمر.