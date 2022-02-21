«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي، وشمالية غربية على الساحل الغربي غدا.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن تلك الرياح تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 05 و25 عقدة، يصل مساء الغد إلى 30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، ويصل مساء الغد إلى 3.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا مساء الغد.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.