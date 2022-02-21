ضبط عصابة لصوص الأغنام في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، ضبط متهمين بسرقة أغنام من حظائر مواطنين في مسلاتة.

وأفادت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «بورود بلاغات لمركز شرطة مسلاتة المدينة بمديرية أمن مسلاتة من المواطنين بقيام أشخاص بسرقة أغنام من حظائرهم».

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وأشارت إلى «إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في هذه السرقات وهم (م. م.ال) و(ط .م.ال) و(م.م.ف) بعد أن باشر أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة». واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وأُحيلوا إلى جهات الاختصاص.