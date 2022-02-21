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السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 09:33 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.58 دينار، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، والإسترليني إلى 6.24 دينار من 6.23 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، والدرهم الإماراتي، لتسجل 1.22 دينار، و1.59 دينار، و1.24 دينار على الترتيب.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.

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