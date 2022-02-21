ضبط هارب من السجن في بنغازي هدد بقتل طفلة خلال سرقة منزل

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني شخصا هرب من السجن في مدينة بنغازي، وذلك بعدما اقتحم شقة لسرقتها، وأقدم خلال فعلته على التهديد بقتل طفلة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز شكوى مواطنة باقتحام أحد الأشخاص شقتها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وقالت إنها وصغيرتها كانتا خارج المنزل، ولدى عودتهما، فوجئت الطفلة بالمتهم وهو يعبث بأغراضهما، وعندما لاحظها، حملها وهدد أمها بذبحها بسلاح أبيض معه، حال ما أصدرت صوتا لتنبيه الجيران، ثم أخذ حقيبة صغيرة بها أربعة آلاف دينار ولاذ بالفرار.

وتولى أعضاء التحريات بالمركز التحقيق، حيث توجهوا إلى المنزل محل الواقعة لجمع المعلومات، وأسفرت الجهود عن معرفة المطلوب، الذي تنطبق عليه مواصفات أدلت بها الشاكية.

وجرى إعداد كمين للمتهم في المكان الذي يتردد عليه، وضبطه قرب منطقة بوهديمة، ثم الانتقال به إلى المركز، واتضح أنه من سكان منطقة بوعطني، ومحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، وهو هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.