الشرطة الزراعية: ضبط ساحر خلال حملة إزالة تعديات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الشرطة الزراعية بمصراتة، مساء الأحد، القبض على أحد السحرة داخل إحدى الاستراحات، خلال عملية إزالة تعديات على أملاك الدولة، وجرى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار الجهاز في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى استمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الدولة التي تقوم بها إدارة الفروع بالمنطقة مصراتة الكبري التابعة لجهاز الشرطة الزراعية رفقة بعض الجهات ذات العلاقة.

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وأوضح المنشور أن الحملة قامت بإزالة المباني والاستراحات الواقعة في نطاق الحزام الأخضر بمنطقة الدافنية بمدينة مصراتة، وفق تعليمات النائب العام والمحامي العام.

وتزايدت التعديات على أملاك الدولة في البلديات منذ العام 2011، وخلال الفترة الأخيرة نفذت وزارة الداخلية عدة حملات لاستعادة أراضٍ تابعة للدولة جرى التعدي عليها.

جانب من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الدافنية في مصراتة (صفحة ديوان جهاز الشرطة الزراعية على فيسبوك)

جانب من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الدافنية في مصراتة (صفحة ديوان جهاز الشرطة الزراعية على فيسبوك)

جانب من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الدافنية في مصراتة (صفحة ديوان جهاز الشرطة الزراعية على فيسبوك)