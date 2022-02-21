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تنويه أمني: أصوات انفجارات في العقربية غدا.. احذروا ولا تهرعوا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 12:05 صباحا
تنويه أمني: أصوات انفجارات في العقربية غدا.. احذروا ولا تهرعوا
مشهد انفجار (أرشيفية: الإنترنت)
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نشرت مديرية أمن السهل الغربي، مساء اليوم الأحد، تنويها للمواطنين بمنطقة العقربية (جنوب مدينة الجميل بالغرب الليبي) والمناطق المجاورة، تحيطهم علمًا بإمكانية سماعهم أصوات انفجارات قوية غدًا الإثنين.

وطالبت المديرية، في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الهلع في حالة سماع الأصوات القوية، وذلك لقيام فرق الهندسة العسكرية بتفجير مخلفات الحرب.

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ولا تزال الأجهزة الأمنية والمعنية بالسلامة الوطنية تقوم بإزالة وتفجير المفرقعات ومخلفات الحرب، بينما تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

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