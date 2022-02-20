أعيان النجيلة الغربية يطالبون الحكومة بتوفير الخدمات للمواطنين بمناطق ورشفانة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وفد من أعيان منطقة النجيلة الغربية (سواني بن آدم) حكومة الوحدة الوطنية بتوفير الخدمات للمواطنين بمنطقتهم ومناطق ورشفانة بشكل عاجل، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى عدة تجهيزات لاستكمال مستشفى النجيلة الغربية القروى.

جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الأحد، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الذي استمع إلى مطالب مواطني منطقة النجيلة الغربية والتعرف على احتياجاتهم ومناطق ورشفانة.

وفد النجيلة الغربية يستعرض مع أبوجناح الأوضاع المعيشية بالمنطقة

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن وفد أعيان منطقة النجيلة الغربية استعرض مع أبوجناح الوضع المعيشي الذي تمر به المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية. كما ناقش الاجتماع العديد من الأزمات التي تعانيها البلدية من بينها انقطاع المياه وجفاف الآبار فيها، وأزمة الصرف الصحي، ومشاكل الطرق والبنية التحتية في المنطقة.

- أبوجناح يتعهد بحل أزمات ورشفانة

- اللافي يبحث الوضع الأمني في ورشفانة

- لجنة الأزمة بورشفانة تعلن خسائر المنطقة جراء «حرب العاصمة»

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوفد طالب خلال الاجتماع «الحكومة بتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، مثمنين الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في سبيل توفير احتياجات معظم المدن والمناطق الليبية»، مشيرين إلى أن «مناطق ورشفانة تحتاج لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل عاجل».

أبوجناح يؤكد اهتمام الحكومة باستكمال المشاريع المتوقفة بورشفانة

من جهته، أكد أبوجناح أن الحكومة ستولي اهتمامًا بمعالجة آثار الحروب بمنطقة ورشفانة والأضرار التي طالت المباني الإدارية والخدمية الخاصة بمختلف القطاعات في المنطقة «بشكل جدي وفعال بما يساهم في إعادة الحياة وتخفيف معاناة المواطنين، وأنها ستعمل على استكمال كافة المشاريع المتوقفة وجعلها ضمن خطة عودة الحياة لإحياء المشاريع التنموية في كافة ربوع ليبيا».

وأبدى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لوفد أعيان منطقة النجيلة الغربية استعداده التام للقيام بزيارة ميدانية إلى المنطقة رفقة وفد وزاري وبحضور مديري الأجهزة التنفيذية للوقوف على احتياجات المنطقة بشكل عاجل.