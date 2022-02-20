«نفوسة للعمليات النفطية»: الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين، إن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة، التي تعكف على تنفيذ برامجها للعام الجاري 2022، والاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، للإسهام في إنجاز الأعمال المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع جمال الدين، بالإضافة إلى عضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، وفق بيان لمؤسسة النفط على «فيسبوك».

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ناقش الاجتماع، الذي عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، واستعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.

من جانبه، أكد مصطفى صنع الله دعم مؤسسة النفط «اللامحدود» لشركة نفوسة في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.