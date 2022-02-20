Atwasat

«نفوسة للعمليات النفطية»: الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 09:12 مساء
«نفوسة للعمليات النفطية»: الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة
مصطفى صنع الله يجتمع بممثلي شركة نفوسة للعمليات النفطية (المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

قال رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين، إن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة، التي تعكف على تنفيذ برامجها للعام الجاري 2022، والاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، للإسهام في إنجاز الأعمال المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع جمال الدين، بالإضافة إلى عضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، وفق بيان لمؤسسة النفط على «فيسبوك».

- صنع الله يبحث احتياجات شركة نفوسة للعمليات النفطية
- «نفوسة للعمليات النفطية» تعلن بدء تنفيذ برنامج اختبار البئر «A-4»

ناقش الاجتماع، الذي عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، واستعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.

من جانبه، أكد مصطفى صنع الله دعم مؤسسة النفط «اللامحدود» لشركة نفوسة في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
دلالات الأسوار

دلالات الأسوار
مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي

مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي
المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري

المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري
زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»

زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية

«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة

17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي ...
حملة لغرس أشجار النخيل بطرق مدينة سرت برعاية البلدية
حملة لغرس أشجار النخيل بطرق مدينة سرت برعاية البلدية
تطعيم 43 ألف مواطن ضد فيروس كورونا في سرت
تطعيم 43 ألف مواطن ضد فيروس كورونا في سرت
وزارة العدل: الانتهاء من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية
وزارة العدل: الانتهاء من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية
وزارة العمل: بدء حصر الشركات المتعثرة وديونها ومعالجة أوضاع العاملين
وزارة العمل: بدء حصر الشركات المتعثرة وديونها ومعالجة أوضاع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
أعيان النجيلة الغربية يطالبون الحكومة بتوفير الخدمات للمواطنين بمناطق ورشفانة
أعيان النجيلة الغربية يطالبون الحكومة بتوفير الخدمات ......
«نفوسة للعمليات النفطية»: الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة
«نفوسة للعمليات النفطية»: الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة...
ضبط متهمين بسرقة 34 ألف دينار من محل تجاري في القرضة
ضبط متهمين بسرقة 34 ألف دينار من محل تجاري في القرضة...
وزارة العمل: بدء حصر الشركات المتعثرة وديونها ومعالجة أوضاع العاملين
وزارة العمل: بدء حصر الشركات المتعثرة وديونها ومعالجة أوضاع ......
وزارة العدل: الانتهاء من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية
وزارة العدل: الانتهاء من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط