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وزارة العمل: بدء حصر الشركات المتعثرة وديونها ومعالجة أوضاع العاملين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 07:50 مساء
وزارة العمل: بدء حصر الشركات المتعثرة وديونها ومعالجة أوضاع العاملين
جانب من الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة. الأحد 20 فبراير 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)
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أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء حصر كافة الشركات الوطنية المتعثرة وعدد العاملين والقيم المالية التي دفعت والديون المستحقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل والتخطيط لشؤون الديوان حسام المزوغي وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة بديوان الوزارة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة العمل على «فيسبوك» بأن المجتمعين اتفقوا على معالجة أوضاع العاملين ممن وصلوا إلى سنّ التقاعد بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي بعد تسوية أوضاعهم المالية مع الجهات ذات الاختصاص.

كما جرى الاتفاق على «إيجاد حلول جذرية لتفعيل الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع العام مع الأخد بنتائج أعمال اللجان السابقة والأخذ بتوصيات لجنة رقم 205 ولجنة رقم 340».

واختتم البيان بالتأكيد على «الإجراء العاجل لدفع مستحقات الشركات المنسحبة قبل بلوغ شهر رمضان المبارك، وذلك وفق ما جاء في محضر الاجتماع الأول مع اللجنة».

جانب من الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة. الأحد 20 فبراير 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)
جانب من الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة. الأحد 20 فبراير 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)
جانب من الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة. الأحد 20 فبراير 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)
جانب من الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة. الأحد 20 فبراير 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)
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