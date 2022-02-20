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تطعيم 43 ألف مواطن ضد فيروس كورونا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 20 فبراير 2022, 07:00 مساء
تطعيم 43 ألف مواطن ضد فيروس كورونا في سرت
إحدى غرف مركز العزل الصحي في سرت. (الإنترنت)
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قال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت، الدكتور محمد إدريس، إن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلدية خلال الفترة من 22 أبريل 2021 حتى اليوم الأحد، 20 فبراير، بلغ 42908 مواطنين ومواطنات.

وأضافت مصادر من مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس وخاصة على أخد الجرعة الأولى وبانتظام من مختلف الأعمار.

وحصلت «بوابة الوسط» على إحصائية أعدها مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت بشأن جرعات اللقاحات موزعة حسب نوعية اللقاح وجرعة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

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وخلال الفترة من 22 أبريل 2021 إلى اليوم، تلقت بلدية سرت حوالي 7900 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الإنجليزي، و14171 جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي، و1400 جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني و37700 جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، و5496 جرعة من لقاح «فايزر» الأميركي.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات في بلدية سرت حوالي 27448، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 15019، بينما تلقى 440 مواطنًا ومواطنة الجرعة الثالثة التعزيزية.

الإحصائية الخاصة بجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي جرى تطعيم المواطنين بها في سرت. (بوابة الوسط)
الإحصائية الخاصة بجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي جرى تطعيم المواطنين بها في سرت. (بوابة الوسط)
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