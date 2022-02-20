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موظفو قطاع الصحة في زليتن يطالبون بتعديل مرتباتهم أسوة بالمهن الطبية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 20 فبراير 2022, 04:29 مساء
موظفو قطاع الصحة في زليتن يطالبون بتعديل مرتباتهم أسوة بالمهن الطبية
الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
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نظم عدد من العناصر الإدارية والخدمية والتسييرية بالقطاع الصحي في مدينة زليتن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل مرتباتهم أسوة بزملائهم في المهن الطبية والمساعدة.

وأعلن المحتجون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، رفضهم تهميش الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة لمطالبهم، مطالبين بإنصافهم أسوة ببقية الجهات والقطاعات العامة في الدولة.

وطالب المحتجون، الجهات المسؤولة في الدولة بالاستجابة إلى مطالبهم وإدارج العناصر التسييرية والإدارية والخدمية بقطاع الصحة ضمن القرار (885) الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة بشأن العاملين في قطاع الصحة.

- ننشر جدول المرتبات وشروط شغل الوظائف
- مجلس الوزراء يتسلم مقترحا لزيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة
- الزناتي: نسعى إلى زيادة مرتبات العاملين في «الصحة» من 100 إلى 300%

وشدد المحتجون، على تسوية المرتبات الوظيفية لكافة القطاعات الحكومية تحت جدول مرتبات موحد من قبل الجهات، محملين المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية وما يترتب عليها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية للدولة.

تفعيل لائحة العاملين في المهن الطبية
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 6 فبراير الجاري تفعيل قرار لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الصادرة في العام 2019.

وتنص اللائحة على أن يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يعد وفقًا للتصنيف المهني للمرفق ولمعدلات الأداء العالمية، مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق، ويعتمد الملاك من الجهات المختصة بناء على عرض القطاع المختص.

وزارة الصحة تسعى إلى زيادة مرتبات العاملين بالقطاع
وفي 15 ديسمبر 2021، قال وزير الصحة علي الزناتي إن الوزارة تعمل على تعديل مرتبات العاملين لديها لزيادتها بنسبة 100%، ترتفع إلى 300% للموجودين في مناطق نائية، وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء، مؤكدا تقديم المقترح إلى نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناج.

وأكد أبوجناح من جهته، في 5 ديسمبر، استلام مقترح وزارة الصحة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، واعدًا بتسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بقطاع الصحة «وفق تصورات قابلة للتطبيق بشكل مهني»، وفق منصة «حكومتنا».

الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة في زليتن، الأحد 20 فبراير 2022. (الإنترنت)
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