إعداد مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا في مجال القوى العاملة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث فريق من وزارة العمل والتأهيل، اليوم الأحد، مع عدد من المسؤولين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمقر وزارة الخارجية، وإعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأيدي العاملة والتدريب.

وقال مدير مكتب التعاون الدولي، د.عادل العقبي، إن الوزارة أعدت مسوَّدة مذكرة التفاهم، التي تتضمن التعاون في عدد من المجالات أبرزها التدريب واستخدام اليد العاملة.

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حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعن وزارة العمل والتأهيل مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير مكتب استخدام النفط، ومدير إدارة المراكز المهنية، ومدير إدارة الاستخدام، والملحق العمالي بجمهورية تركيا، وعدد من الخبراء والمستشارين من الجانبين.

وتسعى ليبيا للتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال القوى العاملة لخدمة مشاريع إعادة الإعمار في البلاد، ففي ديسمبر الماضي أطلق وزير العمل والتأهيل المهندس على العابد الرضا ووزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، منظومة الربط الإلكتروني، لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

مباحثات بتقنية الاتصال المرئي بين مسؤولين بوزارتي العمل الليبية والتركية، 20 فبراير 2022. (وزارة العمل)

مباحثات بتقنية الاتصال المرئي بين مسؤولين بوزارتي العمل الليبية والتركية، 20 فبراير 2022. (وزارة العمل)