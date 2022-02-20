%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت منظمة أميركية، زيادة مبيعات السيارات الجديدة في ليبيا بمعدل 7.4% سنويًّا خلال السنوات العشر المقبلة، فيما ذكر التقرير أن معدل النمو سوق السيارات بما فيها المستعملة، سيرتفع بنسبة 6.1% سنويًّا خلال الفترة من 2021 حتى 2031.

جاء ذلك في تقرير أورده برنامج «اقتصاد بلس» على «قناة الوسط»، إذ قالت المنظمة، إن قطاع السيارات في ليبيا شهد نموًّا ثابتًا في الطلب، «نظرًا لتحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخل»، متوقعة أن تصل مبيعات السيارات في البلاد إلى أكثر من 5.5 مليون سيارة بحلول 2031.

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كما توقع محللو الأسواق، أن تؤدي زيادة التحضر وشعبية سيارات الدفع الرباعي وحظر استيراد بعض السيارات المستعملة، إلى تعزيز سوق سيارات الركاب في ليبيا، حيث تتميز بقدرة تنافسية عالية على الصعيد الوطني، وفق التقرير، مضيفًا أن السيارات المستعملة المستوردة من كوريا الجنوبية وأوروبا والصين والولايات المتحدة تهيمن على السوق الليبية.

وأشار إلى أن الرحلات المحلية لنقل الركاب والمنتجات تتم بشكل أساسي عن طريق المركبات البرية، مثل السيارات والشاحنات، وبدرجة أقل الحافلات.