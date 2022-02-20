تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وحالة شفاء أمس السبت، في الجنوب الليبي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم أمس السبت، 27 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 13 منها، فيما تأكدت إصابة 14 حالة.

وأوضح المركز أن الحالات موزعة على 8 رجال و6 ونساء، منها 11 في سبها، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمرض في الجنوب أمس.

- 2292 إصابة و13 وفاة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2292 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، منها 135 إصابة حرجة، و4030 حالة شفاء و13 وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت 7789 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5497 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 2292 حالة، بنسبة حالات موجبة 29.4%.

وبذلك ارتفع عدد إصابات «كورونا المسجلة» في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 484 ألفًا و445 حالة، منها 36 ألفًا و338 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 441 ألفًا و916 حالة، وسجلت 6191 حالة وفاة.