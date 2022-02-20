انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة تفتيش النهر الصناعي بسوق الخميس طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال جثتين مجهولتي الهوية، من غرفة تفتيش النهر الصناعي في سوق الخميس إمسيحل. وهي مدينة تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 53 كم، ويشار إليها بسوق الخميس طرابلس لتمييزها عن سوق الخميس الخمس.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها تلقت بلاغًا من نيابة سوق الخميس إمسيحل، عن احتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر، مؤكدة توجه فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع، حيث تأكدت من البلاغ بحضور النيابة.

ولفتت الهيئة إلى انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة التفتيش، مشيرة إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة.

- «المفقودين»: 278 جثة جرى العثور عليها في ترهونة وجنوب طرابلس

وفي 17 يناير الماضي، قالت الهيئة إن عدد الجثث التي جرى استخراجها من مدينة ترهونة وجنوب طرابلس ضمن المقابر الجماعية والفردية بلغ 278 حالة.

وأشارت إلى أن مشروع الربط وُجدت به 129 حالة، والمشروع الزراعي (5 كيلو) 54 حالة، ومكب القمامة العام 35 حالة، وطريق العبد (خلف دار الكهرباء) 13 حالة، وجنوب طرابلس 39 حالة.

انتشال جثة مجهولة الهوية بسوق الخميس إمسيحل, 20 فبراير 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)