«حماية حقوق الإنسان» في لقاء رئيس محلي تاورغاء مع باحث بـ«العفو الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس المحلي بمقر المجلس بتاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك السبت، مع حسين بيومي الباحت المختص بالملف الليبي ضمن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ودوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحث اللقاء عمل المنظمة في مجال حماية حقوق الإنسان في ليبيا. وناقش الشكشاك مع الباحثين «قضايا تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودور المجتمع المدني في دعم السلطات الليبية في هذا الشأن».

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وفي العام 2018، وقع الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة وقتذاك مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين، الذي يتضمن تسع نقاط رئيسية للعودة ولم الشمل، ولإنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من سبعة أعوام.

لكن أهالي المدينة، ورغم عودتهم بعد سنوات من النزوح، لا يزالون يعانون قصورًا في الأحوال المعيشية، ففي الشهر الماضي، شارك عدد من أهالي المدينة في وقفة احتجاجية، للمطالبة بضرورة تعويضات لأصحاب المنازل والمحلات المدمرة خلال الحرب. وفي مطلع هذا الشهر أعلنت لجنة حصر المباني المتضررة والمدمرة كليًّا مهلة لمدة أسبوعين، أمام المواطنين المتأخرين في تقديم ملفات المنازل المتضررة.