انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة المطرد في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي، انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة المطرد بالزاوية.

وقالت الأمانة، في بيان اليوم، إن الفريق المختص بفرع الزاوية، انتشل الجثة بعد ورود اتصال من السلطات المحلية، مشيرة إلى تسليمها إلى دار الرحمة بمستشفى الزاوية التعليمي لاستكمال باقي الإجراءات.

- انتشال 3 جثث مجهولة عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال ودان

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت جمعية «الهلال الأحمر»، فرع هون، انتشال ثلاث جثث مجهولة الهوية عثر عليها مدفونة بمنطقة صحراوية شمال مدينة ودان وسط ليبيا.

وقالت الجمعية، حينها، إنها تلقت بلاغًا من الجهات الأمنية بالجفرة «بشأن وجود ثلاث جثث مجهولة الهوية تم دفنها بمنطقة صحراوية شمال مدينة ودان»، مضيفة أن «فريق الانتشال بالفرع توجه ملبيًا النداء، وتم انتشال هذه الجثث وتسليمها إلى الجهات المختصة لعرضها على الطبيب الشرعي، وإتمام الإجراءات المعتادة حيال مثل هذه الحالات».

انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة المطرد في الزاوية, (الهلال الأحمر)