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وليامز تجدد الدعوة إلى التركيز على العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 12:01 مساء
وليامز تجدد الدعوة إلى التركيز على العملية الانتخابية
وليامز وعضوا المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعبد الله جوان، 20 فبراير 2022. (تويتر)
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جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوة «جميع الفاعلين السياسيين الليبيين لمواصلة التركيز على العملية الانتخابية حسب مطلب الشعب الليبي، والحفاظ على الهدوء الحالي على الأرض».

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب لقاء مع عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعبد الله جوان؛ لمناقشة الوضع السياسي الحالي. وشددت وليامز على «ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة».

وتتزامن تصريحات وليامز ولقاءاتها مع الأطراف السياسية الليبية، مع الخلاف بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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والتقت وليامز مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، حيث اجتمعت يوم الأحد الماضي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وجددت دعوتها إلى الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية كافة للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا.

وفي اليوم نفسه (الأحد) التقت وليامز، في العاصمة طرابلس أيضًا، رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، وأكدت «ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء».

وفي اليوم التالي، (الإثنين)، التقت رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، في العاصمة طرابلس، وبحثت «آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا». وذلك قبل أن تنتقل، الأربعاء، إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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