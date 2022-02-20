السوق الرسمية: استقرار الدولار وانخفاض اليورو وارتفاع الاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت السوق الرسمية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين في أسعار أغلب العملات الدولية أمام الدينار الليبي، مقابل الأربعاء، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بينما كان الخميس إجازة رسمية لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.58 دينار، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.21 دينار، فيما ارتفع الاسترليني عند 6.23 دينار مقابل 6.21 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، والدرهم الإماراتي، لتسجل 1.22 دينار، و1.59 دينار، و1.24 دينار على الترتيب.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.