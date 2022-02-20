Atwasat

السوق الرسمية: استقرار الدولار وانخفاض اليورو وارتفاع الاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 12:04 مساء
السوق الرسمية: استقرار الدولار وانخفاض اليورو وارتفاع الاسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

افتتحت السوق الرسمية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين في أسعار أغلب العملات الدولية أمام الدينار الليبي، مقابل الأربعاء، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بينما كان الخميس إجازة رسمية لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.58 دينار، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.21 دينار، فيما ارتفع الاسترليني عند 6.23 دينار مقابل 6.21 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، والدرهم الإماراتي، لتسجل 1.22 دينار، و1.59 دينار، و1.24 دينار على الترتيب.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
دلالات الأسوار

دلالات الأسوار
مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي

مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي
المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري

المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري
زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»

زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية

«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة

17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
فبراير: الثورة المجهضة

فبراير: الثورة المجهضة
فبراير.. لافتة إرشادية!!

فبراير.. لافتة إرشادية!!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة ...
انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة المطرد في الزاوية
انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة المطرد في الزاوية
استقرار الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية
«حماية حقوق الإنسان» في لقاء رئيس محلي تاورغاء مع باحث بـ«العفو الدولية»
«حماية حقوق الإنسان» في لقاء رئيس محلي تاورغاء مع باحث بـ«العفو ...
وزير الدفاع الفرنسي الأسبق: أخطاء جيشنا في مالي بدأت من ليبيا
وزير الدفاع الفرنسي الأسبق: أخطاء جيشنا في مالي بدأت من ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة تفتيش النهر الصناعي بسوق الخميس طرابلس
انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة تفتيش النهر الصناعي بسوق......
أبوجناح يؤكد أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات
أبوجناح يؤكد أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات...
رئيس البرلمان الجزائري لعقيلة صالح: الحوار والمصالحة أفضل مقاربة لخروج ليبيا من أزمتها
رئيس البرلمان الجزائري لعقيلة صالح: الحوار والمصالحة أفضل ......
وزير الدفاع الفرنسي الأسبق: أخطاء جيشنا في مالي بدأت من ليبيا
وزير الدفاع الفرنسي الأسبق: أخطاء جيشنا في مالي بدأت من ......
«حماية حقوق الإنسان» في لقاء رئيس محلي تاورغاء مع باحث بـ«العفو الدولية»
«حماية حقوق الإنسان» في لقاء رئيس محلي تاورغاء مع باحث ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط