وفاة شخصين في تسمم جماعي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، وفاة شخصين من بين 44 حالة أُصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبات غذائية في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

وقالت رئيسة قسم الإعلام في وزارة الصحة، وداد أبوالنيران، إن «المستشفيات العامة سجلت دخول 44 حالة أُصيبت بتسمم غذائي»، مشيرة إلى أن حالتي الوفاة «لشاب يعاني متلازمة داون، وامرأة تبلغ 44 عامًا».

وأوضحت في تغريدة أخرى، أن 32 حالة لا تزال موجودة بمستشفى طرابلس الجامعي الآن، منهم 20 كبار السن، و12 طفلًا جميعهم في حالة صحية مستقرة». في حين «استقبل مستشفى طرابلس المركزي 12 حالة، توفيت حالتان وغادرت عشر حالات بعد تلقيها الرعاية الطبية»، حسب أبوالنيران.

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من جهته، زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مستشفى طرابلس الجامعي؛ للاطمئنان على حالات التسمم.

وحسب منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فقد طمأن أبوجناح المواطنين «أن باقي الحالات التي تعرضت إلى تسمم تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات المتواجدة فيها، وبحالة جيدة وليست بحالة خطرة كما يشاع، ويتلقون الرعاية الصحية الكاملة».