تسجيل 2292 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و13 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، منها 135 إصابة حرجة، و4030 حالة شفاء و13 وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت 7789 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5497 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 2292 حالة، بنسبة حالات موجبة 29.4%.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بـ9 حالات، والمنطقة الشرقية بـ4 حالات، ولم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بالفيروس أمس.

وبذلك ارتفع عدد إصابات كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 484 ألفا و445 حالة، منها 36 ألفا و338 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافي 441 ألفا و916 حالة، وسجلت 6191 حالة وفاة.