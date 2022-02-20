«الأرصاد»: البحر هادئ وخفيف الموج على طول الساحل الليبي...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي.
وقال المركز في نشرة الصيد المنشورة اليوم الأحد 20 فبراير 2022، إن ارتفاع الموج سيتراوح اليوم بين 0.25 و1.75 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
رياح جنوبية غربية، تتحول تدريجيا اليوم إلى شمالية غربية، وتكون بحرية مساء اليوم، على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
درجة حرارة سطح البحر 15 و18 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
رياح متغيرة الاتجاه إلى قبلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية، على طول الساحل، وإلى شمالية غربية، على ساحل الخليج وبنغازي، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، وتكون درجة حرارة سطح البحر بين 15 و17 درجة مئوية، والرؤية جيدة.
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