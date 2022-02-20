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«الأرصاد»: طقس معتدل على معظم الأنحاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 09:34 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على معظم الأنحاء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء تميل للاعتدال على معظم أرجاء البلاد اليوم.

وقال المركز، في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم، إن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا بدءًا من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي .

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض الأماكن، واحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الثلاثاء .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الإثنين إلى غربية، فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية، على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على بعض المناطق ويشمل يوم الثلاثاء جميع المناطق .

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب .
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد .

«الأرصاد»: طقس معتدل على معظم الأنحاء
«الأرصاد»: طقس معتدل على معظم الأنحاء
«الأرصاد»: طقس معتدل على معظم الأنحاء
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