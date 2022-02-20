3 وفيات بـ«كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وأربع إصابات، خلال 24 ساعة.

وقال المركز، إن مركز الفلترة التابع له تسلم الجمعة، ست عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عينتين، فيما تأكدت إصابة أربع حالات، جميعها من سبها، بينها ثلاث نساء ورجل.

وأوضح المركز أنه سجل حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة، توزعت على سبها بحالتين، وحالة واحدة في سمنو.

- «مكافحة الأمراض» يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم ضد «كورونا»

والسبت، أوصى تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، باستمرار حملات التطعيم المكثفة، وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

والتوصية تأتي في إطار تسجيل التقرير، الذي غطى الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجاري، تباطؤًا في انتشار الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» في ليبيا.