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اللافي: موقف وليامز يتسم بالحيادية والحرص على التوافق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 10:40 مساء
اللافي: موقف وليامز يتسم بالحيادية والحرص على التوافق
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، 14 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، يتسم بـ«بالحيادية، والحرص على التوافق الذى يمكن أن يجمع كل الأطياف»، وذلك ردًّا على ما يبدو على اتهام الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، المستشارة الأممية بـ«التحيز».

وقال اللافي في تغريدة على «تويتر» نشرها، مساء الجمعة، إنه تناول مع وليامز خلال اتصال هاتفي «ما تواجهه العملية السياسية من تحديات، وسبل تجاوزها».

وأضاف أن المستشارة الأممية «عبرت عن دعمها لكل الجهود من أجل أن تتجاوز ليبيا كل العقبات للمسير نحو الاستحقاق الانتخابي».

رسائل دعم لوليامز
وخلال الأيام الماضية، تلقت وليامز رسائل دعم من السفارة الأميركية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وهكدا نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ضد اتهامات بـ«التحيز» حملها بيان حمودة تعليقًا على لقاء وليامز في القبة مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن عقيلة أطلعها بالتفصيل على خطة عمل المجلسين (النواب والأعلى للدولة) وفقًا للتعديل الدستوري رقم «12»، الذي أقره البرلمان أخيرًا، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوًا لمراجعة مسوَّدة دستور 2017.

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لكن حمودة، اعتبر أن وليامز تظهر دعمًا لمواقف بعض الأطراف «الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة». وقال إن «تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تمامًا مع تصريحات وليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا».

لقاءات وليامز
والتقت وليامز مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، حيث اجتمعت يوم الأحد الماضي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وجددت دعوتها إلى الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية كافة للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا.

وفي اليوم نفسه (الأحد) التقت وليامز، في العاصمة طرابلس أيضًا، رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، وأكدت «ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء».

وفي اليوم التالي، (الإثنين)، التقت رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، في العاصمة طرابلس، وبحثت «آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا». وذلك قبل أن تنتقل، الأربعاء، إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتتزامن التطورات مع الخلاف بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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