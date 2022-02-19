انخفاض إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت ليبيا انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجاري، وهي الفترة التي عرفت فيها البلاد تباطؤًا في انتشار الموجة الرابعة للفيروس.

وحسب تقرير صادر عن المركز، اليوم السبت، فإن الفترة نفسها شهدت انخفاضًا في عدد الاختبارات التي جرى إجراؤها يوميًّا 7206 اختبارات، بنسبة 25%، مقارنة بالأسبوع الذي سبق هذه الفترة.

ورافق ذلك انخفاض ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة، حيث سجل المتوسط الأسبوعي 2212 حالة يوميًّا بنقص مقداره 26% عن الأسبوع الماضي، فيما استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة عند 32%.

- تباطؤ انتشار الموجة الرابعة من «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

استقرار متوسط عدد الوفيات

ورصد التقرير الوبائي الصادر عن مركز مكافحة الأمراض استقرار متوسط عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، حيث بلغ 11 حالة يوميًّا ما أدى إلى انخفاض مؤشر معدل الوفيات 1.36%.

وحسب التقرير، فإن معظم المناطق الغربية تشهد انخفاضًا في أعداد الحالات الموجبة المسجلة أسبوعيًّا، إضافة إلى انخفاض عدد المناطق المسجلة لأكثر من 200 حالة لكل 100 ألف مواطن إلى ثلاث مناطق وهي المرقب والجفارة والزاوية.

وقال مركز مكافحة الأمراض إن منطقة طرابلس لا تزال تسجل أعلى معدلات إصابة بأكثر من 400 حالة لكل 100 ألف مواطن رغم قلة الاختبارات، كما تشهد المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات الموجبة المسجلة.