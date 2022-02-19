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تباطؤ انتشار الموجة الرابعة من «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 09:05 مساء
تباطؤ انتشار الموجة الرابعة من «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
تطعيم مهاجر في بني وليد ضد فيروس كورونا. (أرشيفية: المركز الصحي بالمدينة)
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قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن عديد دول العالم تشهد انحسارًا للموجة الرابعة من فيروس «كورونا»، ومن بينها ليبيا التي عرفت خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجاري، تباطؤًا في انتشار هذه الموجة.

وحسب التقرير الوبائي الصادر عن المركز، اليوم السبت، فإن الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» تنحسر في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها تونس التي تشهد استقرارًا في وضعها الوبائي، فيما بدأت هذه الموجة في الانتشار في دول منطقة غرب المحيط الهادئ.

-مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا

ورصد تقرير المركز عدة اعتبارات لتباطؤ انتشار الموجة الرابعة في ليبيا، من بينها انخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى 0.83 نهاية الأسبوع موضوع الرصد، واستقرارها تحت «1» لأسبوعين متتاليين، واستقرار نسبة الحالات الموجبة عند 32% رغم انخفاض عدد الاختبارات.

إضافة إلى استمرار انخفاض معدل الوفيات (1.36) تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

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