الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية ثورة 17 فبراير بمصراتة: نريد انتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، حديثه عن ضرورة إتمام الانتخابات، خلال مشاركته باحتفالية منطقة الشراكسة في مصراتة، لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقال الدبيبة خلال الاحتفال، مساء اليوم السبت: «نقولها بوضوح، نعم للانتخابات، لا للتمديد، ونريد ليبيا واحدة موحدة... وقد أصررت على المشاركة رغم الانشغالات»، مكررًا حديثه عن أهمية الوصول إلى الدولة المدنية.

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كما أضاف، مخاطبًا أبناء المنطقة: «لقدم قدمتُ الشباب في سبيل الوطن وأحيي رجال الشراكة، فالشباب سيكون لهم الأولوية في قطع الأراضي التي أعلناها، ولن نتخلى عنهم.. لن نترككم، ولن تتركوا ليبيا تنتهك أمامكم».

وتابع: «الطريق مازال طويلًا، وهم يستهدفون مصراتة، وبجهودكم وكلمتكم وشجاعتكم سننتصر عليهم»، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لعلاج «جرحى الثورة».